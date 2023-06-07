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Haberler Magazin 44 yaşındaki Çağla Şıkel’in ablasına bakın! 2 oğlu ve ablasıyla aile pozunu yayınladı! Görenin nutku tutuldu! Emre Altuğ’un eski baldızı...

44 yaşındaki Çağla Şıkel’in ablasına bakın! 2 oğlu ve ablasıyla aile pozunu yayınladı! Görenin nutku tutuldu! Emre Altuğ’un eski baldızı...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, 2008-2015 yılları arası Emre Altuğ ile evli kaldı ve iki evlat sahibi oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, iki oğlu ve ablası ile aile pozunu Instagram'da yayınladı. Çağla Şıkel'in ablası güzelliğiyle dikkat çekerken abla-kardeşin benzerlikleri şoke etti. İşte Çağla Şıkel'in gözünden sakındığı ablası...

takvim.com.tr
07.06.2023 20:26 - Son Güncelleme: 07.06.2023 20:28
44 yaşındaki Çağla Şıkel’in ablasına bakın! 2 oğlu ve ablasıyla aile pozunu yayınladı! Görenin nutku tutuldu! Emre Altuğ’un eski baldızı...

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, aynı sene Miss World yarışmasında Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) seçildi.

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44 yaşındaki Çağla Şıkel’in ablasına bakın! 2 oğlu ve ablasıyla aile pozunu yayınladı! Görenin nutku tutuldu! Emre Altuğ’un eski baldızı...

Yarışmanın ardından oyunculuk ve sunuculuk kariyeri başlayan Çağla Şıkel, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı.

44 yaşındaki Çağla Şıkel’in ablasına bakın! 2 oğlu ve ablasıyla aile pozunu yayınladı! Görenin nutku tutuldu! Emre Altuğ’un eski baldızı...

Özellikle 2008-2015 yılları arasında evli kaldığı Emre Altuğ ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Şıkel'in bu evlilikten iki evladı oldu.

44 yaşındaki Çağla Şıkel’in ablasına bakın! 2 oğlu ve ablasıyla aile pozunu yayınladı! Görenin nutku tutuldu! Emre Altuğ’un eski baldızı...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, iki oğlu ve ablası ile aile pozunu Instagram'da yayınladı.

44 yaşındaki Çağla Şıkel’in ablasına bakın! 2 oğlu ve ablasıyla aile pozunu yayınladı! Görenin nutku tutuldu! Emre Altuğ’un eski baldızı...

Çağla Şıkel'in ablası güzelliğiyle dikkat çekerken abla-kardeşin benzerlikleri şoke etti.

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