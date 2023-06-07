44 yaşındaki Çağla Şıkel’in ablasına bakın! 2 oğlu ve ablasıyla aile pozunu yayınladı! Görenin nutku tutuldu! Emre Altuğ’un eski baldızı...
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, 2008-2015 yılları arası Emre Altuğ ile evli kaldı ve iki evlat sahibi oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, iki oğlu ve ablası ile aile pozunu Instagram'da yayınladı. Çağla Şıkel'in ablası güzelliğiyle dikkat çekerken abla-kardeşin benzerlikleri şoke etti. İşte Çağla Şıkel'in gözünden sakındığı ablası...
07.06.2023 20:26 - Son Güncelleme: 07.06.2023 20:28
Özellikle 2008-2015 yılları arasında evli kaldığı Emre Altuğ ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Şıkel'in bu evlilikten iki evladı oldu.