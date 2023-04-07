4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı’dan belirginleşen karnıyla yeni poz! İlk yorum kayınvalide Arzu Sabancı’dan! Gözler Seda Sayan’ı aradı...
2021 yılının Ekim ayında Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı Sabancı'dan geçen haftalarda müjdeli haber gelmişti. Sosyetik ismin, ilk bebeğine hamile olduğu öğrenilmişti. Şimdilerde 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı, son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Sabancı'nın paylaşımına kayınvalidesi Arzu Sabancı kayıtsız kalmazken gözler Seda Sayan'ı aradı. İşte Nazlı Sabancı'nın o pozu...
07.04.2023 00:53 - Son Güncelleme: 07.04.2023 00:53
Nazlı Sabancı, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Hacı Sabancı ile olan ilişkisini Ekim 2021'de evlilikle taçlandırdı.
Sabancı'nın paylaşımına kayınvalidesi Arzu Sabancı kayıtsız kalmadı. Arzu Sabancı, gelinine nazar boncuğu emojisi ile yorum yaptı.