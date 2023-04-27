30 günde 8 kilo diyetini paylaştı! Ebru Polat’tan hızlı kilo verdiren 4 tüyo! 40 yaşında 34 beden olma sırrı...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat, son olarak sperm bankası açıklamasıyla takipçilerini şoke etmişti. 40 yaşındaki ünlü şarkıcının yaptığı açıklamaların yanı sıra formunu nasıl koruduğu da merak ediliyor. Yıllar önce en hızlı kilo verme yöntemlerini paylaşan Polat'ın o paylaşımı yeniden gündeme geldi. 30 günde 8 kilo verme yöntemini paylaştığı 4 formülle açıklayan Polat'ın zayıflama sırrını sizler için derledik. İşte en hızlı kilo verdiren o yöntemler...