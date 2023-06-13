3 yöntemle çiroza döndü! Sırrı ortaya çıktı... 80 kilo verdiren Güllü diyeti! 49 yaşında 10 beden inceldi!
Popüler şarkıcı Güllü, verdiği kilolarla yeniden gündeme geldi. Güllü, inanılmaz bir başarıyla tam 80 kilo verdi. Zayıflama sürecinde uyguladığı yöntemler ve zayıflama sırrı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Güllü'nün zayıflama sırrı:
13.06.2023 10:19 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:19
Ünlü sanatçı Güllü 80 kilo vererek resmen iğne ipliğe dönüştü. Mide küçültme ameliyatıyla 40 kilo veren ünlü sanatçı diğer 40 kiloyu ise bakın nasıl vermiş! 4 bedene kadar düşmesiyle sosyal medyada gündem olan Güllü'nün ameliyat sonrası geri kalan kiloları nasıl verdiği ortaya çıktı! İşte Güllü'nün zayıflama yöntemi...
TARÇINLI SU
Güllü, tarçınlı su ve yeşil çay gibi toksin atmaya yardımcı olan içeceklerden de destek aldı.