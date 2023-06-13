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3 yöntemle çiroza döndü! Sırrı ortaya çıktı... 80 kilo verdiren Güllü diyeti! 49 yaşında 10 beden inceldi!

Popüler şarkıcı Güllü, verdiği kilolarla yeniden gündeme geldi. Güllü, inanılmaz bir başarıyla tam 80 kilo verdi. Zayıflama sürecinde uyguladığı yöntemler ve zayıflama sırrı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Güllü'nün zayıflama sırrı:

takvim.com.tr
13.06.2023 10:19 - Son Güncelleme: 13.06.2023 10:19
3 yöntemle çiroza döndü! Sırrı ortaya çıktı... 80 kilo verdiren Güllü diyeti! 49 yaşında 10 beden inceldi!

Ünlü sanatçı Güllü 80 kilo vererek resmen iğne ipliğe dönüştü. Mide küçültme ameliyatıyla 40 kilo veren ünlü sanatçı diğer 40 kiloyu ise bakın nasıl vermiş! 4 bedene kadar düşmesiyle sosyal medyada gündem olan Güllü'nün ameliyat sonrası geri kalan kiloları nasıl verdiği ortaya çıktı! İşte Güllü'nün zayıflama yöntemi...

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3 yöntemle çiroza döndü! Sırrı ortaya çıktı... 80 kilo verdiren Güllü diyeti! 49 yaşında 10 beden inceldi!

Uzun yıllar kilolarıyla başı dertte olan Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı oldu.

3 yöntemle çiroza döndü! Sırrı ortaya çıktı... 80 kilo verdiren Güllü diyeti! 49 yaşında 10 beden inceldi!

Ameliyatın ardından geçirdiği trafik kazasıyla oldukça zor günler yaşayan sanatçı, 2 ay boyunca yatağa bağımlı olarak yaşadı.

3 yöntemle çiroza döndü! Sırrı ortaya çıktı... 80 kilo verdiren Güllü diyeti! 49 yaşında 10 beden inceldi!

TARÇINLI SU

Güllü, tarçınlı su ve yeşil çay gibi toksin atmaya yardımcı olan içeceklerden de destek aldı.

3 yöntemle çiroza döndü! Sırrı ortaya çıktı... 80 kilo verdiren Güllü diyeti! 49 yaşında 10 beden inceldi!

TARÇINLI SU 1 HAFTADA KAÇ KİLO VERDİRİR?

Tarçınlı su düzenli tüketildiği takdirde sadece yağ yakmakla kalmıyor vücudumuzda yağ toplanmasını ve bu yağların kiloya dönüşmesini engelliyor.

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