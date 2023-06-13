3 yöntemle çiroza döndü! Sırrı ortaya çıktı... 80 kilo verdiren Güllü diyeti! 49 yaşında 10 beden inceldi!

Ünlü sanatçı Güllü 80 kilo vererek resmen iğne ipliğe dönüştü. Mide küçültme ameliyatıyla 40 kilo veren ünlü sanatçı diğer 40 kiloyu ise bakın nasıl vermiş! 4 bedene kadar düşmesiyle sosyal medyada gündem olan Güllü'nün ameliyat sonrası geri kalan kiloları nasıl verdiği ortaya çıktı! İşte Güllü'nün zayıflama yöntemi...