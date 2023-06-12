Sertab Erener'in son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Öyle böyle değişmedi estetik mi filtre mi herkes arada kaldı
58 yaşındaki ünlü şarkıcı Sertab Erener son haliyle gündeme bomba gibi düştü... Önceki gün Instagram hesabından bir paylaşım yapan Sertab Erener'i görenler şaştı kaldı. Yüzündeki fark edilmemesi imkansız olan değişim sonrası pek çok iddia ortaya atıldı. Erener'in; kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık, burun ve jawline çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi. İşte Erener'in son hali...
12.06.2023 13:45 - Son Güncelleme: 12.06.2023 13:45