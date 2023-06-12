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Haberler Magazin Sertab Erener'in son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Öyle böyle değişmedi estetik mi filtre mi herkes arada kaldı

Sertab Erener'in son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Öyle böyle değişmedi estetik mi filtre mi herkes arada kaldı

58 yaşındaki ünlü şarkıcı Sertab Erener son haliyle gündeme bomba gibi düştü... Önceki gün Instagram hesabından bir paylaşım yapan Sertab Erener'i görenler şaştı kaldı. Yüzündeki fark edilmemesi imkansız olan değişim sonrası pek çok iddia ortaya atıldı. Erener'in; kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık, burun ve jawline çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi. İşte Erener'in son hali...

12.06.2023 13:45 - Son Güncelleme: 12.06.2023 13:45
Sertab Erener’in son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Öyle böyle değişmedi estetik mi filtre mi herkes arada kaldı

58 yaşındaki ünlü şarkıcının Instagram hesabından paylaştığı 'Sahne öncesi selfisi' pozuyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Sertab Erener’in son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Öyle böyle değişmedi estetik mi filtre mi herkes arada kaldı

Sertab Erener'in gözaltı ışık dolgusu yaptırdığı ve kaşlarını kaldırttığı konuşulmuştu.

Sertab Erener’in son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Öyle böyle değişmedi estetik mi filtre mi herkes arada kaldı

İşte başta Sertab Erener olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.

Sertab Erener’in son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Öyle böyle değişmedi estetik mi filtre mi herkes arada kaldı

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sertab Erener’in son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Öyle böyle değişmedi estetik mi filtre mi herkes arada kaldı

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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