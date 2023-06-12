Özgü Namal iki çocuktan sonra kararını verdi 10 yıllık ara bitti! Kurtlar Vadisi'nin Elif'iydi geri dönüyor! İşte Özgü Namal'ın yeni projesi
Özgü Namal iki çocuktan sonra kararını verdi 10 yıllık ara bitti! Kurtlar Vadisi'nin Elif'iydi geri dönüyor. Özgü Namal, eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krii nedeniyle kaybetmişti. 44 yaşındaki Özgü Namal çocuklarıyla birlikte radikal bir karar alarak Muğla Köyceğiz'de kurduğu düzeni geride bırakarak İstanbul'a geri dönüş yapmıştı. 10 yıldır ekranlardan uzak olan Özgü Namal setlere de dönüş yapmaya karar verdi. İşte Özgü Namal'ın yeni projesi.
12.06.2023 14:37 - Son Güncelleme: 12.06.2023 14:49
Özgü Namal iki çocuktan sonra kararını verdi, 10 yıllık ara bitti! Kurtlar Vadisi'nin Elif'iydi, geri dönüyor! İşte Özgü Namal'ın yeni projesi...
Efsanevi diziler arasında gösterilen Kurtlar Vadisi'nin önemli rollerinden birine hayat veren Özgü Namal, evlenmiş çocuk sahibi olmuş ve İstanbul'u terk etmişti.
Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Namal daha sonra eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi nedeniyle kaybetmiş ve İstanbul'a çocuklarıyla dönüş yapmıştı.
Yıllardır ekranlardan uzak olan Özgü Namal fikrini değiştirdi. 2013 yılında ekrana veda eden "Merhamet", başrol oynadığı son dizi olan Özgü Namal, Gold Film'in patronu Faruk Turgut'la çok ses getirecek iddialı bir dizi projesi için hafta sonu el sıkıştı.