Özgü Namal iki çocuktan sonra kararını verdi, 10 yıllık ara bitti! Kurtlar Vadisi'nin Elif'iydi, geri dönüyor! İşte Özgü Namal'ın yeni projesi...

Yıllardır ekranlardan uzak olan Özgü Namal fikrini değiştirdi. 2013 yılında ekrana veda eden "Merhamet", başrol oynadığı son dizi olan Özgü Namal, Gold Film'in patronu Faruk Turgut'la çok ses getirecek iddialı bir dizi projesi için hafta sonu el sıkıştı.