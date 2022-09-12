3 yıllık ilişkisini bitiren Kaya 'Evlilik duyunca tüylerim diken diken oluyor' demişti! Özgü Kaya dekolteyi kalçasına kadar indirdi dans etti!
Üç Kız Kardeşler dizisi ile yıldızı parlayan Özgü Kaya şimdilerde dizi sektörünün aranan yüzlerinden. Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Üç Kız Kardeşler dizisinin başrol oyuncusu Özgü Kaya 2 milyonu aşkın takipçili İnstagram hesabından dans ettiği videoyu paylaştı ortalık yıkıldı.
Üç Kız Kardeşler'in Türkan'ı Özgü Kaya gerçek hayatta bildiğiniz gibi değil! Dizide bahtı kara Türkan'ı canlandıran oyuncu sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımla nefes kesti. Dakikalarca dans eden Özgü Kaya özellikle kıyafetiyle sosyal medyayı salladı. Siyah bir elbise giyen 26 yaşındaki güzel oyuncu kalçasına kadar inen dekoltesiyle çok konuşuldu. 2019 yılında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde tanıştığı Burak Serdar Şanal ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda 3 yıllık ilişkisini bitirdi. Oyuncunun daha önceki ''Evlilik duyunca tüylerim diken diken oluyor.'' sözleri ise tekrar gündeme geldi. İşte detaylar...
Burak Serdar Şanal ile Özgü Kaya'nın, 2019 yılında yayınlanan 'Kimse Bilmez' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüşmüştü.