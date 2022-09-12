3 yıllık ilişkisini bitiren Kaya 'Evlilik duyunca tüylerim diken diken oluyor' demişti! Özgü Kaya dekolteyi kalçasına kadar indirdi dans etti!

Üç Kız Kardeşler'in Türkan'ı Özgü Kaya gerçek hayatta bildiğiniz gibi değil! Dizide bahtı kara Türkan'ı canlandıran oyuncu sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımla nefes kesti. Dakikalarca dans eden Özgü Kaya özellikle kıyafetiyle sosyal medyayı salladı. Siyah bir elbise giyen 26 yaşındaki güzel oyuncu kalçasına kadar inen dekoltesiyle çok konuşuldu. 2019 yılında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde tanıştığı Burak Serdar Şanal ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda 3 yıllık ilişkisini bitirdi. Oyuncunun daha önceki ''Evlilik duyunca tüylerim diken diken oluyor.'' sözleri ise tekrar gündeme geldi. İşte detaylar...