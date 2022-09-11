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Haberler Magazin Ebru Şallı’nın itirafı herkesi şaşkına çevirdi! Eski fotoğraflar çarşaf çarşaf ifşa edildi! Görüntüler Ebru’nun aksini söyledi...

Ebru Şallı’nın itirafı herkesi şaşkına çevirdi! Eski fotoğraflar çarşaf çarşaf ifşa edildi! Görüntüler Ebru’nun aksini söyledi...

1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan ve 1995'te Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Ebru Şallı, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu. Hem özel hem de iş hayatıyla yıllarca gündem olmayı başaran ünlü model, son olarak verdiği bir röportajla çok konuşuldu. Hiç estetik yaptırmadığını öne süren Şallı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Eski fotoğrafları yayınlanan Şallı, sosyal medyanın diline düştü. Ünlü modelin eski halini ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ebru Şallı'nın olay olan o açıklaması ve eski hali...

takvim.com.tr
11.09.2022 19:18 - Son Güncelleme: 11.09.2022 19:19
Ebru Şallı’nın itirafı herkesi şaşkına çevirdi! Eski fotoğraflar çarşaf çarşaf ifşa edildi! Görüntüler Ebru’nun aksini söyledi...

Ebru Şallı, 1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan ve 1995'te Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi.

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Ebru Şallı’nın itirafı herkesi şaşkına çevirdi! Eski fotoğraflar çarşaf çarşaf ifşa edildi! Görüntüler Ebru’nun aksini söyledi...

Hem özel hem de iş hayatıyla adından söz ettiren Şallı, ilk evliliğini 19 Haziran 1997 yılında Ozan Orhon ile yaptı.

Ebru Şallı’nın itirafı herkesi şaşkına çevirdi! Eski fotoğraflar çarşaf çarşaf ifşa edildi! Görüntüler Ebru’nun aksini söyledi...

İkinci evliliğini 2002 yılında Harun Tan ile yapan ve 2013'te boşanan Şallı, 2019 yılında ise Uğur Akkuş ile dünyaevine girdi.

Ebru Şallı’nın itirafı herkesi şaşkına çevirdi! Eski fotoğraflar çarşaf çarşaf ifşa edildi! Görüntüler Ebru’nun aksini söyledi...

Şimdilerde Uğur Akkuş ile mutlu bir evlilik sürdüren model, verdiği son röportajla gündem oldu.

Ebru Şallı’nın itirafı herkesi şaşkına çevirdi! Eski fotoğraflar çarşaf çarşaf ifşa edildi! Görüntüler Ebru’nun aksini söyledi...

ŞAŞIRTAN ESTETİK YANITI!
Bir davette objektiflere yansıyan Şallı, "Estetik operasyon yaptırdınız mı?" sorusuna verdiği yanıtla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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