Ebru Şallı’nın itirafı herkesi şaşkına çevirdi! Eski fotoğraflar çarşaf çarşaf ifşa edildi! Görüntüler Ebru’nun aksini söyledi...
1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan ve 1995'te Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Ebru Şallı, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu. Hem özel hem de iş hayatıyla yıllarca gündem olmayı başaran ünlü model, son olarak verdiği bir röportajla çok konuşuldu. Hiç estetik yaptırmadığını öne süren Şallı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Eski fotoğrafları yayınlanan Şallı, sosyal medyanın diline düştü. Ünlü modelin eski halini ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ebru Şallı'nın olay olan o açıklaması ve eski hali...
11.09.2022 19:18 - Son Güncelleme: 11.09.2022 19:19
Ebru Şallı, 1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan ve 1995'te Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi.