3 yıllık bugün sona erdi! Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni'den boşanma itirafı! "Mekanlardaki ifşaları..."

Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile kurduğu Kafalar isimli Youtube kanalıyla tanınan Fenomen Bilal Hancı, eşi Esin Çepni arasında yaşananlar ilgiyle takip ediliyor. Esin Çepni, Instagram hesabında eşinin ihanetini gösteren bir video paylaşarak sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Olayın ardından Bilal Hancı ve Esin Çepni, konuyla ilgili açıklamalarda bulundular. Bilal Hancı, boşanma süreçlerinin başladığını ve ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu. Bu açıklama, çiftin artık ayrı yollarına gitmeye karar verdiklerini doğruladı. Konuyla ilgili olarak ise Çepni'den son dakika boşanma açıklaması geldi. İşte detaylar...