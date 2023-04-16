RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 2 kez evlenen Özge Borak “Evliliklerime ayıp olmasın diye devam ettim” dedi! İlk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ata Demirer’den önce...

2 kez evlenen Özge Borak “Evliliklerime ayıp olmasın diye devam ettim” dedi! İlk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ata Demirer’den önce...

İlk kez 2003 yılında kamera karşısına geçen ve Ihlamurlar Altında dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Özge Borak, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Oyuncu şimdi ise evliliklerine dair yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi. Daha önce ikinci kez evlenen Borak'ın "Evliliklerime ayıp olmasın diye devam ettim" sözleri dikkat çekti. 2012-2014 yılları arasında Ata Demirer ile evli kalan Özge Borak'ın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Özge Borak'ın ilk eşi hangi ünlü oyuncuymuş...

takvim.com.tr
16.04.2023 13:13 - Son Güncelleme: 16.04.2023 13:13
2 kez evlenen Özge Borak “Evliliklerime ayıp olmasın diye devam ettim” dedi! İlk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ata Demirer’den önce...

8 yaşındayken açılan bir sınavla Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına adım atan Özge Borak, kamera karşısına ilk olarak 2003 yılında çıktı.

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2 kez evlenen Özge Borak “Evliliklerime ayıp olmasın diye devam ettim” dedi! İlk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ata Demirer’den önce...

Ihlamurlar Altında dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Özge Borak, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

2 kez evlenen Özge Borak “Evliliklerime ayıp olmasın diye devam ettim” dedi! İlk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ata Demirer’den önce...

Oyuncu şimdi ise evliliklerine dair yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi. Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan Borak, evliliklerine dair yaptığı bir açıklamayla dikkat çekti.

2 kez evlenen Özge Borak “Evliliklerime ayıp olmasın diye devam ettim” dedi! İlk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ata Demirer’den önce...

Daha önce iki kez evlenen ünlü oyuncu, "Sen kendi doğrularına göre yaşıyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Yaşamıyordum. Büyük oranla yaşamıyordum.

2 kez evlenen Özge Borak “Evliliklerime ayıp olmasın diye devam ettim” dedi! İlk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ata Demirer’den önce...

Eski evliliklerime de gidebiliriz, doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim ama ayıp olmasın ya şimdi o kadar da adım attık...

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