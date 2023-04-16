2 kez evlenen Özge Borak “Evliliklerime ayıp olmasın diye devam ettim” dedi! İlk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ata Demirer’den önce...
İlk kez 2003 yılında kamera karşısına geçen ve Ihlamurlar Altında dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Özge Borak, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Oyuncu şimdi ise evliliklerine dair yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi. Daha önce ikinci kez evlenen Borak'ın "Evliliklerime ayıp olmasın diye devam ettim" sözleri dikkat çekti. 2012-2014 yılları arasında Ata Demirer ile evli kalan Özge Borak'ın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Özge Borak'ın ilk eşi hangi ünlü oyuncuymuş...
16.04.2023 13:13 - Son Güncelleme: 16.04.2023 13:13
8 yaşındayken açılan bir sınavla Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak sanat hayatına adım atan Özge Borak, kamera karşısına ilk olarak 2003 yılında çıktı.
Ihlamurlar Altında dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Özge Borak, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.