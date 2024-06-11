Bennu Yıldırımlar, Ecem Özkaya, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın hayatı merak edildi. 6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş ile 17 Mart 2022 tarihinde evlenen oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Bir çocuk annesi Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Abla-kardeşin aynı dizide de rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Demet Evagr'ın kardeşi kim...
Bennu Yıldırımlar, Ecem Özkaya, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın hayatı merak edildi.
DEMET EVGAR KİMDİR?
18 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya gelen ve Arnavut kökenli olan Demet Evgar, oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Demet Evgar, konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu ve bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı.