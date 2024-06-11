Abla -kardeş aynı dizide! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı! Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın partneri meğer...

Bennu Yıldırımlar, Ecem Özkaya, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar'ın hayatı merak edildi. 6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş ile 17 Mart 2022 tarihinde evlenen oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Bir çocuk annesi Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Abla-kardeşin aynı dizide de rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Demet Evagr'ın kardeşi kim...