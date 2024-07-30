5 yıl önce evlenen Aylin Coşkun’dan şaşırtan itiraf: Kocama ‘git başkasıyla evlen’ dedim | 50 kez tüp bebek tedavisi görmüştü...

15 yıllık sevgilisi ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Aylin Coşkun, anne olabilmek için 50 kez tüp bebek tedavisi görmüştü. Anne olmaktan vazgeçtiğini duyuran ünlü şarkıcı, verdiği bir röportajda şaşırtıcı ifadeler kullandı. Coşkun, "Kocama 'git başkasıyla evlen' dedim" açıklamasıyla çok konuşuldu. Öte yandan ünlü şarkıcı, "Gazzeli 10 çocuk alabilirim" dedi.
Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.
Geçen haftalarda evinin kapısını bir televizyon programına açarak gündeme gelen Coşkun, bu kez açıklamalarıyla çok konuşuldu.
Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun katıldığı bir programda özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.