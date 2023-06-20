3 yıl önce evlenmişlerdi! Gupse Özay ile Barış Arduç kızlarına bakın gözlerden uzak büyüyor! Jan Asya 9 aylık oldu! ’’Annesi yesin’’

Gupse Özay ile Barış Arduç kızları gözlerden uzak büyüyor. 2014 yılında vizyona giren Deliha filminin setinde tanışan çift 6 yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşımıştı. Özay 2022 yılında da Jan Asya'yı doğurmuştu. Yakışıklı oyuncu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Evde dünya güzeli annesi var. Onunla çok iyi ilgileniyor. Ben de yıkama işini kimseye bırakmıyorum. Altını da hep ben değiştiriyorum. Seve seve yapıyorum." demişti. İşte şimdilerde 9 aylık olan Jan Asya'nın kameralara yansıyan görüntüleri...