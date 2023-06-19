24’lük kızı da çok ünlü! Veda Mektubu'nun Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı bakın kim! Meğer o da hem annesi hem babası gibi...
Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı Veda Mektubu dizisinde Seher karakterini canlandıran ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın hayatı merak edildi. 1995 yılında nikah masasına oturduğu Bülent Emin Yarar ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Yıldırımlar'ın 24 yaşındaki kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Bennu Yıldırımlar'ın hem annesi hem babası gibi ünlü olan kızı kimmiş...
19.06.2023 16:44 - Son Güncelleme: 19.06.2023 16:44
Veda Mektubu dizisinde Seher karakterini canlandıran ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın hayatı merak edildi.
BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?
1969 yılında İstanbul'da Girit ve Makedonya göçmeni kökenli bir aileye doğan Bennu Yıldırımlar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve iki sene Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okudu. Tiyatro bölümünden 1990 yılı Haziran ayında mezun oldu.
1995 yılında nikah masasına oturduğu Bülent Emin Yarar ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.