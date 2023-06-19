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Haberler Magazin 24’lük kızı da çok ünlü! Veda Mektubu'nun Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı bakın kim! Meğer o da hem annesi hem babası gibi...

24’lük kızı da çok ünlü! Veda Mektubu'nun Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı bakın kim! Meğer o da hem annesi hem babası gibi...

Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı Veda Mektubu dizisinde Seher karakterini canlandıran ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın hayatı merak edildi. 1995 yılında nikah masasına oturduğu Bülent Emin Yarar ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Yıldırımlar'ın 24 yaşındaki kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Bennu Yıldırımlar'ın hem annesi hem babası gibi ünlü olan kızı kimmiş...

takvim.com.tr
19.06.2023 16:44 - Son Güncelleme: 19.06.2023 16:44
24’lük kızı da çok ünlü! Veda Mektubu’nun Seher’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim! Meğer o da hem annesi hem babası gibi...

Veda Mektubu dizisinde Seher karakterini canlandıran ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın hayatı merak edildi.

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24’lük kızı da çok ünlü! Veda Mektubu’nun Seher’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim! Meğer o da hem annesi hem babası gibi...

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?
1969 yılında İstanbul'da Girit ve Makedonya göçmeni kökenli bir aileye doğan Bennu Yıldırımlar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve iki sene Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okudu. Tiyatro bölümünden 1990 yılı Haziran ayında mezun oldu.

24’lük kızı da çok ünlü! Veda Mektubu’nun Seher’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim! Meğer o da hem annesi hem babası gibi...

Sinemaya konservatuvar öğrencisi iken 1987 yılında senaryosunu Safa Önal'ın yazdığı Gönülden Gönüle adlı filmle başlayan Yıldırımlar, Süper Baba, Yaprak Dökümü, Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerde rol aldı.

24’lük kızı da çok ünlü! Veda Mektubu’nun Seher’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim! Meğer o da hem annesi hem babası gibi...

1995 yılında nikah masasına oturduğu Bülent Emin Yarar ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.

24’lük kızı da çok ünlü! Veda Mektubu’nun Seher’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı bakın kim! Meğer o da hem annesi hem babası gibi...

Yıldırımlar'ın 24 yaşındaki kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.

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