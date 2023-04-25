3 yıl evli kalmışlardı! Uğur Pektaş’ın eski eşi Gamze Özçelik bakın aslen nereli! İşte memleketi! Arka Sokaklar’ın yıldızıydı...
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile hafızalara kazınan Gamze Özçelik, rol arkadaşı Uğur Pektaş ile 3 yıl aynı yastığa baş koymuş ve ünlü çiftin bu evlilikten Murathan adında bir evladı olmuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmıştı. 7,7'lik asrın felaketinin ardından da deprem bölgesindeki yardımlarına devam eden Özçelik'in hayatı merak konusu oldu. Coğrafya fark etmeksizin yardıma koşan Özçelik'in özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Gamze Özçelik aslen nereli" sorusunun yanıtını arattı. İşte 40 yaşındaki Gamze Özçelik'in memleketi...
25.04.2023 10:04 - Son Güncelleme: 25.04.2023 10:04
2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilen ve ardından oyunculuk yapmaya başlayan Gamze Özçelik, özellikle Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazındı.
Özçelik, bu dizideki rol arkadaşı Uğur Pektaş ile 3 yıl aynı yastığa baş koydu ve ünlü çiftin bu evlilikten Murathan adında bir evladı oldu.
Coğrafya fark etmeksizin yardıma koşan Özçelik'in özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Gamze Özçelik aslen nereli" sorusunun yanıtını arattı.