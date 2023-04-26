Hoop pişti! Hande Erçel ile Serenay Sarıkaya yine yeniden pişti oldu sosyal medya "Kime daha çok yakışmış?" sorusuyla çalkalandı

Kariyerinden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, şu sıralar iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Avrupa'nın pek çok şehrini gezen çift son olarak İtalya'daydı. Hande Erçel'in burada yaptığı beyaz takımlı kombin, Serenay Sarıkaya'yla pişti olunca ortalık yıkıldı. Peki kime daha çok yakışmış? İşte detaylar...