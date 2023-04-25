22 yıl geçti! Biri Bizi Gözetliyor Tarık Ata Şimşek’in son haline bakın! BBG Tarık’ı gören inanamadı! 'Of Deli Gönül'le ortalığı kasıp kavurmuştu...
2001 yılında yayınlanan Biri Bizi Gözetliyor nam-ı diğer BBG evinden tanınan Tarık Ata Şimşek, yıllar sonra gündeme geldi. 01 Murat, 02 Melih, Filozof Eray gibi yarışmacılarıyla hafızalara kazınan programa Of Deli Gönül Tarık olarak damga vuran Şimşek'in son hali merak konusu oldu. Şimdilerde 51 yaşında olan BBG Tarık'ın son halini görenler ise "Abi yaşlanmışsın be", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı. İşte Tarık Ata Şimşek'in şaşkına çeviren son hali...
Biri Bizi Gözetliyor nam-ı diğer BBG evi, hem yarışmacıları hem de formatıyla bir dönem en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri ise Tarık Ata Şimşek yani 03 Tarık oldu. Aynı evde Dilek'ten hoşlanıp ancak karşılık bulamayan Tarık, 'Of Deli Gönül' şarkısını yazarak müzik listelerini alt üst etti.
Şarkıcı dillere pelesenk olurken kendisi Of Deli Gönül Tarık olarak anılmaya başlayan Şimşek, yıllar sonra gündem oldu.
Şimdilerde 51 yaşında olan BBG Tarık'ın son halini görenler ise "Abi yaşlanmışsın be", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı.
Tarık Ata Şimşek şimdilerde müzikle pek de ilgilenmiyor. Bodrum'da açtığı 'Fırıncı' isimli pastanesinde pastanecilik yapan BBG Tarık son haliyle de dikkat çekiyor.
İşte başta BBG Tarık olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...