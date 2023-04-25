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Haberler Magazin 22 yıl geçti! Biri Bizi Gözetliyor Tarık Ata Şimşek’in son haline bakın! BBG Tarık’ı gören inanamadı! 'Of Deli Gönül'le ortalığı kasıp kavurmuştu...

22 yıl geçti! Biri Bizi Gözetliyor Tarık Ata Şimşek’in son haline bakın! BBG Tarık’ı gören inanamadı! 'Of Deli Gönül'le ortalığı kasıp kavurmuştu...

2001 yılında yayınlanan Biri Bizi Gözetliyor nam-ı diğer BBG evinden tanınan Tarık Ata Şimşek, yıllar sonra gündeme geldi. 01 Murat, 02 Melih, Filozof Eray gibi yarışmacılarıyla hafızalara kazınan programa Of Deli Gönül Tarık olarak damga vuran Şimşek'in son hali merak konusu oldu. Şimdilerde 51 yaşında olan BBG Tarık'ın son halini görenler ise "Abi yaşlanmışsın be", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı. İşte Tarık Ata Şimşek'in şaşkına çeviren son hali...

takvim.com.tr
25.04.2023 09:45 - Son Güncelleme: 25.04.2023 10:00
22 yıl geçti! Biri Bizi Gözetliyor Tarık Ata Şimşek’in son haline bakın! BBG Tarık’ı gören inanamadı! ’Of Deli Gönül’le ortalığı kasıp kavurmuştu...

Biri Bizi Gözetliyor nam-ı diğer BBG evi, hem yarışmacıları hem de formatıyla bir dönem en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
22 yıl geçti! Biri Bizi Gözetliyor Tarık Ata Şimşek’in son haline bakın! BBG Tarık’ı gören inanamadı! ’Of Deli Gönül’le ortalığı kasıp kavurmuştu...

Yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri ise Tarık Ata Şimşek yani 03 Tarık oldu. Aynı evde Dilek'ten hoşlanıp ancak karşılık bulamayan Tarık, 'Of Deli Gönül' şarkısını yazarak müzik listelerini alt üst etti.

22 yıl geçti! Biri Bizi Gözetliyor Tarık Ata Şimşek’in son haline bakın! BBG Tarık’ı gören inanamadı! ’Of Deli Gönül’le ortalığı kasıp kavurmuştu...

Şarkıcı dillere pelesenk olurken kendisi Of Deli Gönül Tarık olarak anılmaya başlayan Şimşek, yıllar sonra gündem oldu.

22 yıl geçti! Biri Bizi Gözetliyor Tarık Ata Şimşek’in son haline bakın! BBG Tarık’ı gören inanamadı! ’Of Deli Gönül’le ortalığı kasıp kavurmuştu...

Şimdilerde 51 yaşında olan BBG Tarık'ın son halini görenler ise "Abi yaşlanmışsın be", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı.

22 yıl geçti! Biri Bizi Gözetliyor Tarık Ata Şimşek’in son haline bakın! BBG Tarık’ı gören inanamadı! ’Of Deli Gönül’le ortalığı kasıp kavurmuştu...

Tarık Ata Şimşek şimdilerde müzikle pek de ilgilenmiyor. Bodrum'da açtığı 'Fırıncı' isimli pastanesinde pastanecilik yapan BBG Tarık son haliyle de dikkat çekiyor.

İşte başta BBG Tarık olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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