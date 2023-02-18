11 yılı devirdiler! Yeşilçam mankenler kraliçesi Sibel Turnagöl’ün eşi bakın kim çıktı! Kerem Alışık’la 4 yıl evli kalmıştı...
Yönetmenliğini Türker İnanoğlu'nun üstlendiği Hafız Yusuf Efendi filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Sibel Turnagöl'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1988-1992 yılları arasında meslektaşı Kerem Alışık ile evli kalan ve Sadri Alışık adında bir evladı olan Turnagöl'ün özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Sibel Turnagöl'ün eşi kim?, Sibel Turnagöl'ün kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun 11 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sibel Turnagöl'ün eşi kimmiş...
18.02.2023 01:05 - Son Güncelleme: 18.02.2023 01:06
Meslek yaşamına 16 yaşında mankenlik yapmakla başlayan Sibel Turnagöl, bir süre sonra katıldığı bir yarışmada mankenler kraliçesi seçildi.
1986 yılında Şerif Gören'in yönetmenliğini yaptığı Sen Türkülerini Söyle adlı ilk uzun metrajlı filminde Kadir İnanır'la birlikte beyazperdede görünen oyuncu, yönetmenliğini Türker İnanoğlu'nun üstlendiği Hafız Yusuf Efendi filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
1988-1992 yılları arasında meslektaşı Kerem Alışık ile evli kalan ve Sadri Alışık adında bir evladı olan Turnagöl'ün özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları, en çok "Sibel Turnagöl'ün eşi kim?, Sibel Turnagöl'ün kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı.