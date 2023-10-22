3 yaşına bastı! Sinem Kobal’ın annesi Nuray Kobal minik torunuyla pozunu paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Sinem Kobal'la dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Lalin ile Leyla adlarında iki evladı oldu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin büyük kızları Lalin 3 yaşına bastı. Anneanne Nuray Kobal'dan da doğum gününe özel bir paylaşım geldi. Minik Lalin'in son hali ise görenler şaşırttı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk göz ağrısı Lalin'in son hali...