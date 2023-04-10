3 nesil bir arada! 77’lik Ferdi Tayfur’un sır gibi sakladığı torununa bakın! Tuğçe Tayfur paylaştı! Yeşilçam yıldızı Necla Nazır’la...
Yeşilçam yıldızı Necla Nazır ile sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, son dönemlerde özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Tayfur, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Annesi Necla Nazır ve oğlu ile iftar yapan Tuğçe Tayfur, o anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında yayınladı. 77 yaşındaki Ferdi Tayfur'un sır gibi sakladığı torunu ilgi odağı olurken Yeşilçam yıldızı Necla Nazır'ın son hali dikkat çekti. İşte Tuğçe Tayfur'un o paylaşımı...
10.04.2023 23:13 - Son Güncelleme: 10.04.2023 23:13
Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, son dönemlerde özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Tayfur, şimdi ise Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Annesi Necla Nazır ve oğlu ile iftar yapan Tuğçe Nazır, o anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında yayınladı.
77 yaşındaki Ferdi Tayfur'un sır gibi sakladığı torunu ilgi odağı olurken Yeşilçam yıldızı Necla Nazır'ın son hali dikkat çekti.