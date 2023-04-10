RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin 3 nesil bir arada! 77’lik Ferdi Tayfur’un sır gibi sakladığı torununa bakın! Tuğçe Tayfur paylaştı! Yeşilçam yıldızı Necla Nazır’la...

3 nesil bir arada! 77’lik Ferdi Tayfur’un sır gibi sakladığı torununa bakın! Tuğçe Tayfur paylaştı! Yeşilçam yıldızı Necla Nazır’la...

Yeşilçam yıldızı Necla Nazır ile sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, son dönemlerde özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Tayfur, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Annesi Necla Nazır ve oğlu ile iftar yapan Tuğçe Tayfur, o anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında yayınladı. 77 yaşındaki Ferdi Tayfur'un sır gibi sakladığı torunu ilgi odağı olurken Yeşilçam yıldızı Necla Nazır'ın son hali dikkat çekti. İşte Tuğçe Tayfur'un o paylaşımı...

takvim.com.tr
10.04.2023 23:13 - Son Güncelleme: 10.04.2023 23:13
3 nesil bir arada! 77’lik Ferdi Tayfur’un sır gibi sakladığı torununa bakın! Tuğçe Tayfur paylaştı! Yeşilçam yıldızı Necla Nazır’la...

Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, son dönemlerde özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3 nesil bir arada! 77’lik Ferdi Tayfur’un sır gibi sakladığı torununa bakın! Tuğçe Tayfur paylaştı! Yeşilçam yıldızı Necla Nazır’la...

Sosyal medyayı aktif kullanan Tayfur, şimdi ise Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Annesi Necla Nazır ve oğlu ile iftar yapan Tuğçe Nazır, o anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında yayınladı.

3 nesil bir arada! 77’lik Ferdi Tayfur’un sır gibi sakladığı torununa bakın! Tuğçe Tayfur paylaştı! Yeşilçam yıldızı Necla Nazır’la...

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

3 nesil bir arada! 77’lik Ferdi Tayfur’un sır gibi sakladığı torununa bakın! Tuğçe Tayfur paylaştı! Yeşilçam yıldızı Necla Nazır’la...

77 yaşındaki Ferdi Tayfur'un sır gibi sakladığı torunu ilgi odağı olurken Yeşilçam yıldızı Necla Nazır'ın son hali dikkat çekti.

3 nesil bir arada! 77’lik Ferdi Tayfur’un sır gibi sakladığı torununa bakın! Tuğçe Tayfur paylaştı! Yeşilçam yıldızı Necla Nazır’la...

İşte başta Tuğçe Tayfur olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

SON DAKİKA