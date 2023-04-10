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Haberler Magazin 11 gün önce sessiz sedasız nişanlanmış! Güldür Güldür’ün Ozan’ı Berkay Tulumbacı’nın müstakbel eşi bakın kim! Meğer ünlü şarkıcıyla...

11 gün önce sessiz sedasız nişanlanmış! Güldür Güldür’ün Ozan’ı Berkay Tulumbacı’nın müstakbel eşi bakın kim! Meğer ünlü şarkıcıyla...

Ali Sunal, Onur Atilla, Alper Kul, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Aziz Aslan, Uğur Bilgin gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Güldür Güldür Show'da Ozan karakterini canlandıran Berkay Tulumbacı'nın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti. Tulumbacı, nişan töreninden bir karesini yayınlayarak evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurdu. Berkay Tulumbacı'nın müstakbel eşinin kim olduğunu ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Berkay Tulumbacı'nın müstakbel eşi hangi ünlü isim çıktı...

takvim.com.tr
10.04.2023 22:36 - Son Güncelleme: 10.04.2023 22:36
11 gün önce sessiz sedasız nişanlanmış! Güldür Güldür’ün Ozan’ı Berkay Tulumbacı’nın müstakbel eşi bakın kim! Meğer ünlü şarkıcıyla...

Güldür Güldür Show'da Ozan karakterini canlandıran Berkay Tulumbacı, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Oyuncunun hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

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11 gün önce sessiz sedasız nişanlanmış! Güldür Güldür’ün Ozan’ı Berkay Tulumbacı’nın müstakbel eşi bakın kim! Meğer ünlü şarkıcıyla...

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti. Tulumbacı, nişan töreninden bir karesini yayınlayarak evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurdu.

11 gün önce sessiz sedasız nişanlanmış! Güldür Güldür’ün Ozan’ı Berkay Tulumbacı’nın müstakbel eşi bakın kim! Meğer ünlü şarkıcıyla...

Berkay Tulumbacı'nın müstakbel eşinin kim olduğunu ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

11 gün önce sessiz sedasız nişanlanmış! Güldür Güldür’ün Ozan’ı Berkay Tulumbacı’nın müstakbel eşi bakın kim! Meğer ünlü şarkıcıyla...

İşte başta Berkay Tulumbacı olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

11 gün önce sessiz sedasız nişanlanmış! Güldür Güldür’ün Ozan’ı Berkay Tulumbacı’nın müstakbel eşi bakın kim! Meğer ünlü şarkıcıyla...

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