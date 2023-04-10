Veda Mektubu'nun Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın 24’lük kızını gören inanamadı! Hem babası hem annesi gibi ünlüymüş meğer...
Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Selim Bayraktar, Nurgül Yeşilçay gibi isimlerin yer aldığı Veda Mektubu dizisinde Seher karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar, 1995 yılında meslektaşı Bülent Emin Yarar ile nikah masasına oturdu. Yıldırımlar'ın bu evlilikten bir kızı oldu. Yaprak Dökümü, Süper Baba, Gönül İşleri gibi yapımlarda rol alan Yıldırımlar'ın kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Bakın Bennu Yıldırımlar'ın kendisi gibi ünlü olan kızı kimmiş...
10.04.2023 23:41 - Son Güncelleme: 10.04.2023 23:41
Veda Mektubu dizisinde Seher karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar, yayınlanan son bölümle birlikte gündeme geldi ve 53 yaşındaki oyuncunun hayatı merak konusu oldu.
1995 yılında meslektaşı Bülent Emin Yarar ile nikah masasına oturan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.