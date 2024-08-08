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Romantik Komedi’nin Zeynep’i Burcu Kara’nın eski eşi Bahar’ın yıldızı çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla aylarca evli kalmışlar...

Engin Altan Düzyatan, Sinem Kobal, Sedef Avcı, Cemal Hünal gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda'nın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Burcu Kara'nın hayatı merak edildi. Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle eski eşi merak konusu oldu. Kara'nın bir dönem Bahar'ın yıldız oyuncusuyla evli olduğunu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 16:27 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 16:27
Romantik Komedi’nin Zeynep’i Burcu Kara’nın eski eşi Bahar’ın yıldızı çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla aylarca evli kalmışlar... 1

Burcu Kara, Zeynep karakterini canlandırdığı Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda'nın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

Romantik Komedi’nin Zeynep’i Burcu Kara’nın eski eşi Bahar’ın yıldızı çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla aylarca evli kalmışlar... 2

Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Romantik Komedi’nin Zeynep’i Burcu Kara’nın eski eşi Bahar’ın yıldızı çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla aylarca evli kalmışlar... 3

Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle eski eşi merak konusu oldu.

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