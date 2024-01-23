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3 konser sözü verip 13 milyon TL'yi cebe attılar sonra da üzerine yattılar! Edis ile Zeynep Bastık hakkında flaş iddialar! İşte belgeler...

Ünlü şarkıcılar Edis ile Zeynep Bastık hakkında şaşkına çeviren iddia... Yakın iki arkadaş oldukları bilinen, bir dönem dans videolarıyla çok konuşulan Edis ve Zeynep Bastık'ın, Avrupa'da konser organize eden bir şirketle, 3 konser için anlaştıkları ancak konsere çıkmayıp, kendilerine ödenen 13 milyon TL'yi de iade etmedikleri iddia edildi. İşte haberin ayrıntıları.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 10:57 Güncelleme 23 Ocak 2024, 11:14
3 konser sözü verip 13 milyon TL’yi cebe attılar sonra da üzerine yattılar! Edis ile Zeynep Bastık hakkında flaş iddialar! İşte belgeler... 1

Edis ve Zeynep Bastık hakkında şoke eden bir iddia gündeme düştü. Yaptığı cover şarkılarıyla ünlenen Zeynep Bastık'la, şarkıcı Edis Görgülü'nün; anlaşma imzaladıkları hatta parasını dahi önceden aldıkları bir konser organizasyonunu, teknik konuları gerekçe göstererek ve yeni tarih de vermeyerek iptal ettikleri öne sürüldü. İşte haberin ayrıntıları.

3 konser sözü verip 13 milyon TL’yi cebe attılar sonra da üzerine yattılar! Edis ile Zeynep Bastık hakkında flaş iddialar! İşte belgeler... 2

Sabah'ın haberine göre; Zeynep Bastık ve Edis'le 3 konserlik bir anlaşma yaptıklarını, 3 tane de konser afişi bastırdıklarını söyleyen Streetlife yetkilileri; iki şarkıcının teknik konuları gerekçe göstererek ve yeni tarih de vermeyerek konserlerini iptal ettiklerini belirtti.

3 konser sözü verip 13 milyon TL’yi cebe attılar sonra da üzerine yattılar! Edis ile Zeynep Bastık hakkında flaş iddialar! İşte belgeler... 3

İHTARNAMEYİ TESLİM ALMADILAR

Bu gelişme sonrası firma sahibi ve yetkililer, iki şarkıcıya ulaşmaya çalıştı, ancak Bastık ve Edis ne telefonlarını açtı, ne de e-maillere geri dönüş yaptı.

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