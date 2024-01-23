3 konser sözü verip 13 milyon TL'yi cebe attılar sonra da üzerine yattılar! Edis ile Zeynep Bastık hakkında flaş iddialar! İşte belgeler...

1 Edis ve Zeynep Bastık hakkında şoke eden bir iddia gündeme düştü. Yaptığı cover şarkılarıyla ünlenen Zeynep Bastık'la, şarkıcı Edis Görgülü'nün; anlaşma imzaladıkları hatta parasını dahi önceden aldıkları bir konser organizasyonunu, teknik konuları gerekçe göstererek ve yeni tarih de vermeyerek iptal ettikleri öne sürüldü. İşte haberin ayrıntıları.

2 Sabah'ın haberine göre; Zeynep Bastık ve Edis'le 3 konserlik bir anlaşma yaptıklarını, 3 tane de konser afişi bastırdıklarını söyleyen Streetlife yetkilileri; iki şarkıcının teknik konuları gerekçe göstererek ve yeni tarih de vermeyerek konserlerini iptal ettiklerini belirtti.