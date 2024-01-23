Gönül Yazar’dan canlı yayında Ajda Pekkan ve Tarık Akan itirafı! Ajda Pekkan’ı yıllar sonra ifşa etti! “Bir gece onun evinde...”

Sanat hayatına henüz 15 yaşındayken girdiği Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek atılan Gönül Yazar, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Bir magazin programına telefonla bağlanan Yazar, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu. Ajda Pekkan ve Tarık Akan hakkında konuşan ünlü isim, söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte 87 yaşındaki Gönül Yazar'ın Ajda Pekkan ve Tarık Akan itirafı...
15 yaşındayken girdiği Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilen ve sanat hayatı başlayan Gönül Yazar, aynı yıl sahne soyadını aldığı Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu imtihanlarına girdi ve 60 kişi arasından Sevim Deran ve Nermin Demirçay ile birlikte kabul edildi.
Daha sonra ise şöhret basamaklarını hızla tırmanan ünlü isim, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Şimdilerde 87 yaşında olan Yazar, son olarak bir magazin programına yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine topladı.