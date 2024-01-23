Gönül Yazar’dan canlı yayında Ajda Pekkan ve Tarık Akan itirafı! Ajda Pekkan’ı yıllar sonra ifşa etti! “Bir gece onun evinde...”

Sanat hayatına henüz 15 yaşındayken girdiği Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek atılan Gönül Yazar, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Bir magazin programına telefonla bağlanan Yazar, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu. Ajda Pekkan ve Tarık Akan hakkında konuşan ünlü isim, söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte 87 yaşındaki Gönül Yazar'ın Ajda Pekkan ve Tarık Akan itirafı...