Cem Karaca'nın Gözyaşları’nın yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! “Kardeş olduklarını bilmiyorduk...”

İsmail Hacıoğlu, başrolünü üstlendiği Cem Karaca'nın Gözyaşları galasında rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk hakkında söyledikleriyle gündem oldu. Galaya katılmayan Pamuk için "Yani Fransa'ya mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" ifadelerini kullanan oyuncuya gecede eski eşi Duygu Kaya Kumarki'nin eşlik etmesi ise dikkat çekti. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edildi. Fenerbahçeli yıldız futbolcu Mehmet Hacıoğlu'nun oğlu olan İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.