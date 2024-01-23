Cem Karaca'nın Gözyaşları’nın yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi bakın hangi oyuncu çıktı! “Kardeş olduklarını bilmiyorduk...”

İsmail Hacıoğlu, başrolünü üstlendiği Cem Karaca'nın Gözyaşları galasında rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk hakkında söyledikleriyle gündem oldu. Galaya katılmayan Pamuk için "Yani Fransa'ya mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" ifadelerini kullanan oyuncuya gecede eski eşi Duygu Kaya Kumarki'nin eşlik etmesi ise dikkat çekti. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edildi. Fenerbahçeli yıldız futbolcu Mehmet Hacıoğlu'nun oğlu olan İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.
İsmail Hacıoğlu'yla beraber Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi isimlerin de yer aldığı Cem Karaca'nın Gözyaşları galası gerçekleşti.
Cem Karaca rolünü üstlenen İsmail Hacıoğlu'na rol arkadaşı Pamuk'un neden katılmadığı da soruldu. Hacıoğlu ise "Yani Fransa'ya mülteci olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" yanıtıyla dikkat çekti.
Öte yandan ünlü oyuncunun galaya eski eşi ve kızının annesi Duygu Kaya Kumarki ile katılması da gözlerden kaçmadı.