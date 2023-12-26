3 gün boyunca gözlerinde bantla yaşayan Çağla Şıkel’e şarkıcı Demet Akalın’dan sert yorum! “Hey anam hey...”

'Kalbiyle yaşamanın önemini' vurgulamak adına üç gün boyunca gözlerini kapatarak yaşayan Çağla Şıkel, karanlık inziva deneyimini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmıştı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımı gören Demet Akalın ise dikkat çeken bir yorum yaptı. Akalın, model Çağla Şıkel'e sert bir eleştiride bulundu. İşte Demet Akalın'ın o yorumu...