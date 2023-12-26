3 gün boyunca gözlerinde bantla yaşayan Çağla Şıkel’e şarkıcı Demet Akalın’dan sert yorum! “Hey anam hey...”

'Kalbiyle yaşamanın önemini' vurgulamak adına üç gün boyunca gözlerini kapatarak yaşayan Çağla Şıkel, karanlık inziva deneyimini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmıştı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımı gören Demet Akalın ise dikkat çeken bir yorum yaptı. Akalın, model Çağla Şıkel'e sert bir eleştiride bulundu. İşte Demet Akalın'ın o yorumu...
Ünlü model Çağla Şıkel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.
Daha önce buz banyosu deneyimi ile gündeme gelen ve o anları Instagram'da yayınlayan Şıkel, geçen günlerde bambaşka bir olayla adından söz ettirdi.
Karanlık inziva adı verilen meditasyon türünü deneyen ve üç gün boyunca gözleri bantlı yaşayan Şıkel, bu süreçte hiç konuşmadı, müzik dinlemedi, telefon kullanmadı.