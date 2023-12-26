İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in annesine bakın! Görenin nutku tutuldu! Anne-kız sosyal medyayı fena salladı

İbrahim Tatlıses ile daha önce "Kuşadası'nda ev" krizi yüzünden arası açılan kızı Dilan Çıtak, aralarındaki buzları eritmişti. Ancak baba-kız bir kez daha küs oldukları yönündeki haberlerle gündeme geldi. Tatlıses'in, sosyal medya hesabından Dilan Çıtak'ı takipten çıkardığı ve kızıyla birlikte olduğu fotoğrafları sildiği iddia edildi. Her iki taraftan da iddialara henüz bir yanıt gelmezken Çıtak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Çıtak'ın özellikle annesi merak edildi. Ünlü şarkıcının annesini görenler ise hayran kaldı.