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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in annesine bakın! Görenin nutku tutuldu! Anne-kız sosyal medyayı fena salladı

İbrahim Tatlıses ile daha önce "Kuşadası'nda ev" krizi yüzünden arası açılan kızı Dilan Çıtak, aralarındaki buzları eritmişti. Ancak baba-kız bir kez daha küs oldukları yönündeki haberlerle gündeme geldi. Tatlıses'in, sosyal medya hesabından Dilan Çıtak'ı takipten çıkardığı ve kızıyla birlikte olduğu fotoğrafları sildiği iddia edildi. Her iki taraftan da iddialara henüz bir yanıt gelmezken Çıtak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Çıtak'ın özellikle annesi merak edildi. Ünlü şarkıcının annesini görenler ise hayran kaldı.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 13:24 Güncelleme 26 Aralık 2023, 13:24
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in annesine bakın! Görenin nutku tutuldu! Anne-kız sosyal medyayı fena salladı 1

Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in izinden giderek şarkıcı oldu. Yıllar sonra babası tarafından kabul edilen Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in annesine bakın! Görenin nutku tutuldu! Anne-kız sosyal medyayı fena salladı 2

Müzisyen Levent Dörter ile mutlu bir evlilik sürdüren Dilan Çıtak, bu kez babası İbrahim Tatlıses ile küstüğü yönündeki iddialarla gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in annesine bakın! Görenin nutku tutuldu! Anne-kız sosyal medyayı fena salladı 3

Her iki taraftan da iddialara henüz bir yanıt gelmezken Çıtak'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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