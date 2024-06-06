3 farklı çekim! James Bond’un yıldızı Ana de Armas’tan Fenerbahçe sürprizi! Dünyaca ünlü oyuncu sarı-lacivertliler için geliyor

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşarak global ilgiyi üzerine çekmeyi başaran Fenerbahçe'yle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; sarı-lacivertliler, bu kez James Bond filmi 'No Time to Die'daki (Ölmeye Vakit Yok) rolü ile dünya çapında şöhrete ulaşan Ana de Armas için kolları sıvadı. Ana de Armas'ın Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü olacağı konuşulurken üç farklı çekim detayı dikkat çekti. İşte haberin detayları...