Baba-kız aynı filmde! Ekşi Elmalar’ın Aziz’i Yılmaz Erdoğan’ın kızı bakın kim çıktı! Son hali şaşırttı! İnci Taneler’in Azem’i...

İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Azem karakteriyle ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Aziz karakteriyle izleyici karşısına çıktığı Ekşi Elmalar'ın ekranlarda yayınlanması üzerine bir kez daha gündeme gelen oyuncu, bu kez ilk eşinden olan kızıyla çok konuşuldu. Erdoğan'ın kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Yılmaz Erdoğan'ın aynı filmde rol aldığı kızı kim...