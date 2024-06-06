9 yıl önce Emre Altuğ’la boşanmıştı! 2 çocuk annesi Çağla Şıkel’den şaşırtan itiraf! “Bana aşık zannediyordum” Meğer kız çocuk için...

7 yıl evli kaldığı Emre Altuğ'dan Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı olan Çağla Şıkel, 8 yıllık aşk orucunu geçen sene avukat Nail Gönenli ile bozdu. Ancak Şıkel'in bu ilişkisi uzun sürmedi. Ayrıldıktan sonra Gönenli ile arkadaş kalmayı başaran ve çocukları için sık sık eski eşi Emre Altuğ'la bir araya gelerek örnek bir davranış sergileyen Şıkel, katıldığı bir programda gözlerden uzak yaşadığı özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 2 oğlu olan Şıkel'in "Bana aşık zannediyordum" sözleri dikkat çekerken kız çocuk açıklaması da çok konuşuldu. İşte Çağla Şıkel'in açıklamaları...
2008 yılında nikah masasına oturan Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evladı oldu.
7 yıl aynı yastığa baş koyan ikili, 2015'te ise yollarını ayırdı. Boşanma sonrası çocukları için özel günlerde bir araya gelen eski eşlerden Şıkel, 8 yıllık aşk orucunu ise geçen yıl avukat Nail Gönenli ile bozdu.
Ancak Şıkel'in bu ilişkisi uzun sürmedi. Ayrıldıktan sonra Nail Gönenli ile sık sık görüntülenen ünlü model, arkadaş kaldıklarını dile getirerek barışma iddialarını yalanladı.