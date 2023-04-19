RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hayat Bilgisi’nin Ortega’sıydı artık bambaşka biri! Bir dönem herkes ona ölüp bitiyordu 41 yaşındaki Paşhan Yılmazel son haliyle şaşırtıyor

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sıydı artık bambaşka biri! Bir dönem herkes ona ölüp bitiyordu 41 yaşındaki Paşhan Yılmazel son haliyle şaşırtıyor

Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Papuççuoğlı, Ümit Erdim, Gökçe Bahadır, Ceyhun Yılmaz gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Ortega lakaplı Sedat karakterini canlandıran Paşhan Yılmazel, yıllar sonra gündem oldu. Ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları şaşırdı. Artık 41 yaşında olan ve kamera önünden kamera arkasına geçmeyi tercih eden Paşhan Yılmazel, yılları bir kez daha sorgulattı. İşte detaylar...

19.04.2023 06:17 - Son Güncelleme: 19.04.2023 06:17
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sıydı artık bambaşka biri! Bir dönem herkes ona ölüp bitiyordu 41 yaşındaki Paşhan Yılmazel son haliyle şaşırtıyor

Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Papuççuoğlı, Ümit Erdim, Gökçe Bahadır, Ceyhun Yılmaz gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Hayat Bilgisi'de canlandırdığı Ortega karakteriyle hafızalara kazınan Paşhan Yılmazel, yıllar sonra gündem oldu.

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Hayat Bilgisi’nin Ortega’sıydı artık bambaşka biri! Bir dönem herkes ona ölüp bitiyordu 41 yaşındaki Paşhan Yılmazel son haliyle şaşırtıyor

Ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Yılmazel'in hiç değişmediğini belirterek "Yıllara meydan okuyor", "Bir insan hiç mi değişmez?" yorumlarında bulundu.

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sıydı artık bambaşka biri! Bir dönem herkes ona ölüp bitiyordu 41 yaşındaki Paşhan Yılmazel son haliyle şaşırtıyor

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise Paşhan Yılmazel'in çok değiştiğini savundu. 39 yaşındaki oyuncu için "Eski halinden eser kalmamış" yorumunda bulundu.

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sıydı artık bambaşka biri! Bir dönem herkes ona ölüp bitiyordu 41 yaşındaki Paşhan Yılmazel son haliyle şaşırtıyor

İşte Paşhan Yılmazel başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimler...

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sıydı artık bambaşka biri! Bir dönem herkes ona ölüp bitiyordu 41 yaşındaki Paşhan Yılmazel son haliyle şaşırtıyor

OĞUZHAN KOÇ

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