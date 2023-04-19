Hayat Bilgisi’nin Ortega’sıydı artık bambaşka biri! Bir dönem herkes ona ölüp bitiyordu 41 yaşındaki Paşhan Yılmazel son haliyle şaşırtıyor
Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Papuççuoğlı, Ümit Erdim, Gökçe Bahadır, Ceyhun Yılmaz gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Ortega lakaplı Sedat karakterini canlandıran Paşhan Yılmazel, yıllar sonra gündem oldu. Ünlü oyuncunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları şaşırdı. Artık 41 yaşında olan ve kamera önünden kamera arkasına geçmeyi tercih eden Paşhan Yılmazel, yılları bir kez daha sorgulattı. İşte detaylar...
19.04.2023 06:17 - Son Güncelleme: 19.04.2023 06:17
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise Paşhan Yılmazel'in çok değiştiğini savundu. 39 yaşındaki oyuncu için "Eski halinden eser kalmamış" yorumunda bulundu.