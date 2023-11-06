Hababam Sınıfı'nın Kalem Şakir'i Bülent İğdiroğlu son haliyle görenleri şaşırttı! Yeşilçam'ın efsane filminin yıldızı meğer...

Türk sinemasının tartışmasız en komik serisi olan Hababam Sınıfı'nın yıldızları zaman zaman son halleriyle gündeme geliyor. Son olarak seride Kalem Şakir karakterine hayat veren Bülent İğdiroğlu gündeme geldi son haliyle. Geçen yılların ardından bambaşka birine dönüşen Bülent İğdiroğlu adeta bambaşka biri gibi işte. İşte Hababam Sınıfı'nın haylazlarından Kalem Şakir'i canlandıran Bülent İğdiroğlu'nun son hali.