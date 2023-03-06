3 çocuk babası Hakan Ural’ın en küçüğüne bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural paylaştı! Gören inanamadı: Koca kız olmuş...
Kariyerine 16 yaşında mankenlik yaprak başlayan ve ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler alan Hakan Ural, hem iş hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 1988'de nikah masasına oturduğu Sibel Can ile 1999 senesinde boşanan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu. 2005 yılında ikinci kez nikah masasına oturan ve Ezgi Can Ural'la dünyaevine giren ünlü isim, 2013'te Gisela adını verdiği kızını kucağına aldı. Ünlü oyuncunun "üç numara" diye seslendiği kızı, ablası Melisa Ural'ın paylaşımında ortaya çıktı. Gisela'nın son halini görenler hayran kalırken "Koca kız olmuş" yorumunu yaptı. İşte Hakan Ural'ın biricik kızı...
06.03.2023 20:49 - Son Güncelleme: 06.03.2023 20:53
17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine ancak geçebilen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi.
Kariyerine mankenlik yaprak başlayan ve ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler alan Hakan Ural, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a delice aşık oldu.
Ural, Sibel Can ile şarkıcı Zerrin Özer'in evinde gizli saklı evlendi. Attıkları her adımla dikkat çeken ünlü çiftin bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu.
Ancak ikilinin mutluluğu 11 yıl sürdü. Sibel Can ile 1999'da boşanan Ural, daha sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı ve 2005'te dünyaevine girdi.