Yalı Çapkını’nın Esme’si Sezin Bozacı’nın pozları ortalığı kasıp kavurdu! Gören tanımakta zorlandı! “Kazım Ağa görmesin...”
Afra Saraçoglu, Mert Ramazan Demir, Buçe Buse Kahraman gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nında Diren Polatoğulları'nın canlandırdığı Kazım Ağa karakterinin eşi Esme rolüyle izleyici karşısına çıkan Sezin Bozacı'nın sosyal medyada yayınladığı pozlar, görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuyu tanımakta zorlanırken "Kazım görmesin" yorumları yapıldı. Öte yandan Bozacı'nın pozlarına dizide Suna karakteriyle kızını canlandıran Beril Pozam da kayıtsız kalamadı. İşte Sezin Bozacı'nın sosyal medyada gündem olan o pozları...
06.03.2023 20:11 - Son Güncelleme: 06.03.2023 20:11
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Esme karakteriyle dikkat çeken Sezin Bozacı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.
Ünlü oyuncunun Instagram hesabında yayınladığı pozları ilk kez görenler Sezin Bozacı'yı tanımakta zorlandı.