17 yıl dile kolay! Ömer’in Reşat’ı Barış Falay’ın eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bir İstanbul Masalı’nın yıldızıyla...

Hamlet ile başlayan tiyatro serüveni; Üç Kuruşluk Opera, Misafir, Kamyon, Roberto Zucco, Kırmızı Yorgunları, Aziznâme, Barış, Bahar Noktası, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Karar Kimin ve daha birçok oyunda oynayarak sürdü.