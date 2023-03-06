17 yıl dile kolay! Ömer’in Reşat’ı Barış Falay’ın eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bir İstanbul Masalı’nın yıldızıyla...
Simay Barlas, Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinde Reşat karakterini canlandıran Barış Falay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Balıkesirli olan 50 yaşındaki oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Barış Falay hakkında en çok "Barış Falay evli mi?", "Barış Falay'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Falay'ın 17 sene önce Bir İstanbul Masalı'nın güzel oyuncusuyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Barış Falay'ın kendi gibi ünlü olan oyuncu eşi kim...
06.03.2023 21:48 - Son Güncelleme: 06.03.2023 21:48
Ömer dizisinde Reşat karakterini canlandıran Barış Falay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BARIŞ FALAY KİMDİR?
9 Nisan 1972 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Barış Falay, Kocatepe Mimar Kemal Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.