3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı’nın minik bebeğine bakın! Gören dilini ısırdı! “Annesinin kopyası” Müjdeyi Hakan Ural duyurmuştu...

Var Mısın Yok Musun adlı yarışmada keşfedildikten sonra sunuculuk yapmaya başlayan ve son olarak Hakan Ural'la kamera karşısına geçen Nur Tuğba Namlı, 2015 yılında Mustafa Namlı ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten üç evladı olan Namlı, en küçüğünü geçen sene kucağına aldı. Ünlü ismin üçüncü kez anne olduğu müjdesini de programdaki partneri Hakan Ural duyurdu. Üç çocuğuyla tatile çıkan Nur Tuğba Namlı, İstanbul'a adım atar atmaz minik bebeğinin bir karesini sosyal medyada paylaştı. Ünlü ismin bebeğini görenler "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu. İşte Nur Tuğba Namlı'nın gözünden sakındığı minik bebeği Aren...