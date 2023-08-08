1 aylık bebeğini paylaştı! Aslı Enver’in baba-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! Berkin Gökbudak’ın minik kızına bakın...

Berkin Gökbudak ile geçen sene nikah masasına oturan Aslı Enver, bir ay önce Elay adını verdiği kızına kavuştu. Elay'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez annelik heyecanını yaşayan Aslı Enver'den minik kızıyla yeni bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, Elay'ın babasının kucağında çekilen fotoğrafını "Saçlarım şekil, önümden çekil" notuyla paylaştı. Minik Elay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım...