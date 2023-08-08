1 aylık bebeğini paylaştı! Aslı Enver’in baba-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! Berkin Gökbudak’ın minik kızına bakın...

Berkin Gökbudak ile geçen sene nikah masasına oturan Aslı Enver, bir ay önce Elay adını verdiği kızına kavuştu. Elay'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez annelik heyecanını yaşayan Aslı Enver'den minik kızıyla yeni bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, Elay'ın babasının kucağında çekilen fotoğrafını "Saçlarım şekil, önümden çekil" notuyla paylaştı. Minik Elay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım...
Berkin Gökbudak ile geçen sene nikah masasına oturan Aslı Enver, 3 hafta önce Elay adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşadı.
Kızı Elay'ın ilk fotoğraflarını doğumdan 4 gün sonra sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum"
Aslı Enver'den minik kızıyla yeni bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, Elay'ın babasının kucağında çekilen fotoğrafını "Saçlarım şekil, önümden çekil" notuyla paylaştı.