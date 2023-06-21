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Haberler Magazin Reza Zarrab'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Gigi Hadid Kendall Jenner denmişti ama... Ebru Gündeş kızını göstermeyecek

Reza Zarrab'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Gigi Hadid Kendall Jenner denmişti ama... Ebru Gündeş kızını göstermeyecek

Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasında sular durulmuyor. Son olarak yeni albüm müjdesi veren Ebru Gündeş eski kocasıyla velayet davasında istediğini aldı. İddialara göre Reza Zarrab'ın artık 12 yaşındaki kızı Alara'yı göremeyeceği konuşuluyor. Öte yandan adı Türkiye'de birçok ünlü sanatçı ile anılan Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'ın, Amerikalı ünlü bir top model ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddianın satır aralarında Gigi Hadid, Kendall Jenner gibi isimler geçse de Reza'nın yeni sevgilisi bakın kim çıktı.

21.06.2023 11:22 - Son Güncelleme: 21.06.2023 11:23
Reza Zarrab’ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Gigi Hadid Kendall Jenner denmişti ama... Ebru Gündeş kızını göstermeyecek

Reza Zarrab'ın gönlünü bu kez Amerikalı ünlü bir top modele kaptırdığı ileri sürülmüştü geçtiğimiz günlerde.

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Reza Zarrab’ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Gigi Hadid Kendall Jenner denmişti ama... Ebru Gündeş kızını göstermeyecek

Gigi Hadid, Chanel Iman, Taylor Hill ve Kendall Jenner gibi ünlü top modellerin adının geçtiği bu aşk olayında, bu modellerden hangisinin Zarrab ile sevgili olduğu ise merak konusutdu.

Reza Zarrab’ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Gigi Hadid Kendall Jenner denmişti ama... Ebru Gündeş kızını göstermeyecek

Zarrab'ın Miami şehri yakınlarındaki Davie bölgesindeki ultra lüks malikanesinde gözlerden ve basından uzak buluşan çift, şimdilik fotoğraf vermemek için büyük çaba gösteriyorlar.

Reza Zarrab’ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Gigi Hadid Kendall Jenner denmişti ama... Ebru Gündeş kızını göstermeyecek

Gönlünü fena kaptıran Reza Zarrab'ın Amerikalı top model ile evleneceği de konuşuluyordu.

Merak edilen bu ismin kim olduğu sonunda ortaya çıktı.

Reza Zarrab’ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Gigi Hadid Kendall Jenner denmişti ama... Ebru Gündeş kızını göstermeyecek

İddialara göre Zarrab'ın yeni aşkı Karolina Moura.

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