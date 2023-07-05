3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı “süse püse devam” deyip kızının tatil pozunu yayınladı! Eliz’i gören inanamadı! “Annesinin kopyası...”
Mustafa Namlı ile 2015'te nikah masasına oturan Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural ile sunuculuğunu üstlendiği programın sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Ailesiyle deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Namlı, sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü sunucu son olarak kızı Eliz'in tatil pozunu "Süse püse devam" notuyla paylaştı. Eliz'i görenler ise "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu. İşte Nur Tuğba Namlı'nın kızı Eliz...
05.07.2023 12:37 - Son Güncelleme: 05.07.2023 12:37
Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural ile sunuculuğunu üstlendiği programın sezon finali yapmasının ardından ailesiyle birlikte tatile çıktı.
Mustafa Namlı ile 2015'te nikah masasına oturan ve bu evlilikten üç evladı olan Namlı, sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.