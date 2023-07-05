Survivor Aycan Yanaç'tan tatil pozları! Son hali çok konuşuldu! “Kimsenin ne dediği çok umurumda olmuyor” demişti...
Survivor yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü isim Aycan Yanaç, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Bikinili pozlarına gelen tepkilere "Kimsenin ne dediği çok umurumda olmuyor" şeklinde karşılık veren Yanaç, tatil pozlarına yenilerini ekledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte o pozlar...
05.07.2023 12:06 - Son Güncelleme: 05.07.2023 12:06
Survivor yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Aycan Yanaç, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Aycan Yanaç, bir dönem bikinili pozlarına yapılan eleştirilerle ilgili şunları söylemişti: "Ben beğendiğim fotoğrafları paylaşıyorum bu aralar tatildeydim çok bikinili fotoğraf paylaştım diye tepki aldım. Ama bu benim profilim olduğu için kendi hoşuma gittiği için paylaşıyorum. Kimsenin ne dediği çok umurumda olmuyor"