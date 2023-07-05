Survivor Aycan Yanaç’tan tatil pozları! Son hali çok konuşuldu! “Kimsenin ne dediği çok umurumda olmuyor” demişti...

Aycan Yanaç, bir dönem bikinili pozlarına yapılan eleştirilerle ilgili şunları söylemişti: "Ben beğendiğim fotoğrafları paylaşıyorum bu aralar tatildeydim çok bikinili fotoğraf paylaştım diye tepki aldım. Ama bu benim profilim olduğu için kendi hoşuma gittiği için paylaşıyorum. Kimsenin ne dediği çok umurumda olmuyor"