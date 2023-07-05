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Haberler Magazin 65 yaşındaki Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! “Yıllar ona acımamış” Hababam Sınıfı’nın güzeller güzeli Sevda’sıydı...

65 yaşındaki Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! “Yıllar ona acımamış” Hababam Sınıfı’nın güzeller güzeli Sevda’sıydı...

Kariyerine 1975 yılında İnsan Avcısı'nda rol alarak başlayan Sevda Aktolga, Hababam Sınıfı filmiyle hafızalara kazındı. Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Münir Özkul, Şevket Altuğ gibi isimlerle kamera karşısına geçen Sevda Aktolga, hem güzelliği hem de performansıyla adından söz ettirdi. Şimdilerde 65 yaşında olan Aktolga'nın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise "Yıllar ona acımamış" yorumunda bulundu. İşte Sevda Aktolga'nın son hali...

takvim.com.tr
05.07.2023 13:03 - Son Güncelleme: 05.07.2023 13:03
65 yaşındaki Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! “Yıllar ona acımamış” Hababam Sınıfı’nın güzeller güzeli Sevda’sıydı...

1978 yapımı komedi türündeki sinema filmi Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Sevda karakterini canlandıran Sevda Aktolga, hem güzelliği hem de performansıyla adından söz ettirdi.

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65 yaşındaki Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! “Yıllar ona acımamış” Hababam Sınıfı’nın güzeller güzeli Sevda’sıydı...

Şimdilerde 65 yaşında olan Aktolga'nın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.

65 yaşındaki Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! “Yıllar ona acımamış” Hababam Sınıfı’nın güzeller güzeli Sevda’sıydı...

Ünlü oyuncunun son hali, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

65 yaşındaki Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! “Yıllar ona acımamış” Hababam Sınıfı’nın güzeller güzeli Sevda’sıydı...

Sevda Aktolga'nın son hali için "Yıllar ona acımamış", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı.

65 yaşındaki Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! “Yıllar ona acımamış” Hababam Sınıfı’nın güzeller güzeli Sevda’sıydı...

İşte Sevda Aktolga başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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