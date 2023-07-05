65 yaşındaki Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! “Yıllar ona acımamış” Hababam Sınıfı’nın güzeller güzeli Sevda’sıydı...
Kariyerine 1975 yılında İnsan Avcısı'nda rol alarak başlayan Sevda Aktolga, Hababam Sınıfı filmiyle hafızalara kazındı. Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Münir Özkul, Şevket Altuğ gibi isimlerle kamera karşısına geçen Sevda Aktolga, hem güzelliği hem de performansıyla adından söz ettirdi. Şimdilerde 65 yaşında olan Aktolga'nın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise "Yıllar ona acımamış" yorumunda bulundu. İşte Sevda Aktolga'nın son hali...
05.07.2023 13:03 - Son Güncelleme: 05.07.2023 13:03
1978 yapımı komedi türündeki sinema filmi Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Sevda karakterini canlandıran Sevda Aktolga, hem güzelliği hem de performansıyla adından söz ettirdi.