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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı! Burak Özçivit’in biricik eşi ortalığı fena salladı! “En güzel kadın...”

2 çocuk annesi Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı! Burak Özçivit’in biricik eşi ortalığı fena salladı! “En güzel kadın...”

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve oyuncu çiftin bu evlilikten iki evladı oldu. 2019'da Karan'ı, Ocak 2023'te Kerem'i kucaklarına alan çift, magazin gündeminde sık sık yer aldı. Ünlü çift, şimdi ise geçen günlerde 37'nci yaşını kutlayan Fahriye Evcen'in paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yatak odasında verdiği pozları art arda yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşıma adeta yorum yağdı. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyayı sallayan o pozu...

takvim.com.tr
12.06.2023 18:47 - Son Güncelleme: 12.06.2023 18:47
2 çocuk annesi Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı! Burak Özçivit’in biricik eşi ortalığı fena salladı! “En güzel kadın...”

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve ünlü çift 2019'da Karan'ı, Ocak 2023'te Kerem'i kucaklarına aldı.

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2 çocuk annesi Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı! Burak Özçivit’in biricik eşi ortalığı fena salladı! “En güzel kadın...”

Magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen ikili, attıkları her adımla adlarından söz ettirdi.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı! Burak Özçivit’in biricik eşi ortalığı fena salladı! “En güzel kadın...”

Oyuncu çift, şimdi ise geçen günlerde 37'nci yaşını kutlayan Fahriye Evcen'in paylaşımıyla gündeme geldi.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı! Burak Özçivit’in biricik eşi ortalığı fena salladı! “En güzel kadın...”

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yatak odasında verdiği pozları art arda yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşıma adeta yorum yağdı.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı! Burak Özçivit’in biricik eşi ortalığı fena salladı! “En güzel kadın...”

Evcen için bir sosyal medya kullanıcısı "En güzel kadın" derken bir başkası "Bayılıyorum sana" ifadelerini kullandı.

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