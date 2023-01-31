2 yıl evli kalmışlar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş Türk’ü Burak Çelik’in eski eşi de oyuncu çıktı! Meğer Jean Luc tescilli güzelle...
Burak Çelik, başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı ATV'nin favori dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a Jean Luc karakteriyle dahil oldu. İlerleyen bölümlerde Jean Luc Tonnerre karakterinin kimliğinin ortaya çıkmasıyla Ateş Türk olduğu anlaşıldı. Ateş Türk rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncu, yayınlanan yeni bölümle gündem oldu. 30 yaşındaki oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Başarılı performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çeken Çelik'in özellikle aşk hayatı merak edilerek "Burak Çelik evli mi?", "Burak Çelik'in eski eşi kim?" soruşlarının yanıtı aratıldı. Çelik'in 2 yıl evli kaldığı oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Burak Çelik hangi oyuncuyla 2 yıl aynı yastığa baş koymuş...
31.01.2023 23:38 - Son Güncelleme: 31.01.2023 23:38
Ünlü oyuncu Burak Çelik, ATV'nin iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a dahil olmuştu. Çelik, dizide Jean Luc Tonnerre karakterini canlandırıyordu. Jean Luc'un kimliğinin ortaya çıkmasıyla Ateş Türk olduğu anlaşıldı.
Başarılı performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çeken Çelik'in özellikle aşk hayatı merak edilerek "Burak Çelik evli mi?", "Burak Çelik'in eski eşi kim?" soruşlarının yanıtı aratıldı.