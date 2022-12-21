3 çocuk annesi Bergüzar Korel kızı Leyla'yla ortalığı salladı! Halit Ergenç’in 13 yıllık eşi ve minik kızına bakın! İlgi odağı oldular...
Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine girdi. 2010 yılının Şubat ayında Ali isminde bir erkek çocuğu dünyaya getiren Korel, 2020'de oğlu Han'a kavuştu. Üç çocuk annesi Korel, 2021 yılının Kasım ayında ise kızı Leyla'yı kucağına aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, paylaşımlarında çocuklarına da sık sık yer verdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Korel, minik kızıyla sosyal medyayı adeta salladı. İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in Instagram'da ilgi odağı olan biricik kızları...
21.12.2022 00:18 - Son Güncelleme: 21.12.2022 00:18
İlk dizi rolünü 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'da alan ve 2005 yapımı Kurtlar Vadisi: Irak filminde Leyla karakterini canlandıran Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine girdi.