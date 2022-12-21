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Haberler Magazin Yağmur Tanrısevsin’den gece yarısı havuz başı pozları! Elini korkak alıştırmadı peş peşe paylaştı “Ortalık alev alev...”

Yağmur Tanrısevsin’den gece yarısı havuz başı pozları! Elini korkak alıştırmadı peş peşe paylaştı “Ortalık alev alev...”

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Instgaram hesabında yayınladığı son pozlarla adından söz ettirdi. Gece yarısı havuz başından paylaşım yapan Tanrısevsin, art arda yayınladığı fotoğraflarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşıma adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ortalık alev alev" derken başka birisi "Her kare ayrı güzel" dedi. İşte Yağmur Tanrısevsin'in sosyal medyada gündem olan pozları...

takvim.com.tr
21.12.2022 00:53 - Son Güncelleme: 21.12.2022 00:53
Yağmur Tanrısevsin’den gece yarısı havuz başı pozları! Elini korkak alıştırmadı peş peşe paylaştı “Ortalık alev alev...”

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Yağmur Tanrısevsin’den gece yarısı havuz başı pozları! Elini korkak alıştırmadı peş peşe paylaştı “Ortalık alev alev...”

Tanrısevsin, havuz başında verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Yağmur Tanrısevsin’den gece yarısı havuz başı pozları! Elini korkak alıştırmadı peş peşe paylaştı “Ortalık alev alev...”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Yağmur Tanrısevsin’den gece yarısı havuz başı pozları! Elini korkak alıştırmadı peş peşe paylaştı “Ortalık alev alev...”

Bir sosyal medya kullanıcısı "Ortalık alev alev" derken başka birisi "Her kare ayrı güzel" dedi.

Yağmur Tanrısevsin’den gece yarısı havuz başı pozları! Elini korkak alıştırmadı peş peşe paylaştı “Ortalık alev alev...”

Öte yandan Yağmur Tanrısevsin'in fit hali de sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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