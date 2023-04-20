3 çocuk annesi Bergüzar Korel kızı Leyla’yla ortalığı salladı! Halit Ergenç'in 13 yıllık eşi ve minik kızı ilgi odağı oldu...
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. 2020 yılının Mart ayında Han'ı, 2021'de ise kızı Leyla'ya kavuşan oyuncu, hamilelik sürecinde ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu, son paylaşımında ise kızı Leyla'ya yer verdi. Leyla'ya "Anne" dedirtmeye çalışan Korel'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Bergüzar Korel ile minik kızı Leyla'nın o halleri...
20.04.2023 15:52 - Son Güncelleme: 20.04.2023 16:02
Bergüzar Korel, meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında evlendi. 2010 yılının Şubat ayında çiftin Ali isminde bir erkek çocuğu dünyaya geldi.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla çokça adından söz ettirdi.