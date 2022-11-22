3 çocuk annesi Bergüzar Korel aşka geldi! 13 yıllık eşi Halit Ergenç ile sosyal medyayı öyle bir salladı ki! İlk yorum Merve Dizdar’dan...
Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Korel, üç çocuğunun babası Halit Ergenç ile yanak yanağa verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncu çiftin romantik pozları sosyal medyayı sallarken ilk yorum Merve Dizdar'dan geldi. İşte aşka gelen Bergüzar Korel'in o pozları...
22.11.2022 18:17 - Son Güncelleme: 22.11.2022 18:17
Binbir Gece dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girdi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Korel ile Ergenç'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adından üç evladı oldu.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Bergüzar Korel, Instagram paylaşımlarında sıkça ailesine yer verdi.
Bergüzar Korel, 13 yıllık eşi Halit Ergenç ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.