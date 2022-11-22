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Haberler Magazin 3 çocuk annesi Bergüzar Korel aşka geldi! 13 yıllık eşi Halit Ergenç ile sosyal medyayı öyle bir salladı ki! İlk yorum Merve Dizdar’dan...

3 çocuk annesi Bergüzar Korel aşka geldi! 13 yıllık eşi Halit Ergenç ile sosyal medyayı öyle bir salladı ki! İlk yorum Merve Dizdar’dan...

Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Korel, üç çocuğunun babası Halit Ergenç ile yanak yanağa verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncu çiftin romantik pozları sosyal medyayı sallarken ilk yorum Merve Dizdar'dan geldi. İşte aşka gelen Bergüzar Korel'in o pozları...

takvim.com.tr
22.11.2022 18:17 - Son Güncelleme: 22.11.2022 18:17
3 çocuk annesi Bergüzar Korel aşka geldi! 13 yıllık eşi Halit Ergenç ile sosyal medyayı öyle bir salladı ki! İlk yorum Merve Dizdar’dan...

Binbir Gece dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girdi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Korel ile Ergenç'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adından üç evladı oldu.

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3 çocuk annesi Bergüzar Korel aşka geldi! 13 yıllık eşi Halit Ergenç ile sosyal medyayı öyle bir salladı ki! İlk yorum Merve Dizdar’dan...

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Bergüzar Korel, Instagram paylaşımlarında sıkça ailesine yer verdi.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel aşka geldi! 13 yıllık eşi Halit Ergenç ile sosyal medyayı öyle bir salladı ki! İlk yorum Merve Dizdar’dan...

Hemen hemen her yayınladığı pozla adından söz ettiren ünlü oyuncu, Instagram'da yaptığı son paylaşımla yine sosyal medyayı salladı.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel aşka geldi! 13 yıllık eşi Halit Ergenç ile sosyal medyayı öyle bir salladı ki! İlk yorum Merve Dizdar’dan...

Bergüzar Korel, 13 yıllık eşi Halit Ergenç ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel aşka geldi! 13 yıllık eşi Halit Ergenç ile sosyal medyayı öyle bir salladı ki! İlk yorum Merve Dizdar’dan...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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