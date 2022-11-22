3 çocuk annesi Bergüzar Korel aşka geldi! 13 yıllık eşi Halit Ergenç ile sosyal medyayı öyle bir salladı ki! İlk yorum Merve Dizdar’dan...

Binbir Gece dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girdi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Korel ile Ergenç'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adından üç evladı oldu.