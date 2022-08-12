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Haberler Magazin 3 aylık hamile hayranıyla evlenmişti! Nihat Doğan’ın o pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü! İranlı eşiyle görüntüleri...

3 aylık hamile hayranıyla evlenmişti! Nihat Doğan’ın o pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü! İranlı eşiyle görüntüleri...

Nihat Doğan'ın hayranı ile evleneceğinin ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Düğünden videolar paylaşan türkücünün yakınları onlarca kişinin ortasında ateş açmış ve Doğan umursamadan halay çekmeye devam etmesi ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Edinilen son bilgiye göre havaya ateş ederek skandal görüntülere imza atan kişi İstanbul Jandarma Komutanlığınca yakalandı. Gözaltına alınan Serkan Ç. işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi. Öte yandan çiftten yeni paylaşımlar geldi. 46 yaşındaki ünlü türkücü eşi ile olan düğün fotoğraflarını paylaştı. Yorum ve beğeni yağdı.

12.08.2022 22:33 - Son Güncelleme: 12.08.2022 22:33
3 aylık hamile hayranıyla evlenmişti! Nihat Doğan’ın o pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü! İranlı eşiyle görüntüleri...

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü türkücü Nihat Doğan, herkesi çevresini şaşkına çevirecek bir adım attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3 aylık hamile hayranıyla evlenmişti! Nihat Doğan’ın o pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü! İranlı eşiyle görüntüleri...

İranlı hayranıyla nikah masasına oturdu. Adının Arzu olduğu ortaya çıkan hayranının 3 aylık da hamile olduğu öğrenildi.

3 aylık hamile hayranıyla evlenmişti! Nihat Doğan’ın o pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü! İranlı eşiyle görüntüleri...

Hızlı bir karar ile evlenen Nihat Doğan'ın düğün görüntüleri, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

3 aylık hamile hayranıyla evlenmişti! Nihat Doğan’ın o pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü! İranlı eşiyle görüntüleri...

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ EDİLDİ

Ortaya çıkan görüntülerde düğünde Nihat Doğan, sevdikleriyle halay çekerken, o esnada halay başındaki bir kişi de Doğan'ın kulağına bir şeyler söyledikten sonra kalabalığın arasına girerek bir çocuğun gözü önünde peş peşe havaya ateş ediyor.

3 aylık hamile hayranıyla evlenmişti! Nihat Doğan’ın o pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü! İranlı eşiyle görüntüleri...

İstanbul Jandarma Komutanlığı düğünde havaya ateş eden şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Serkan Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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