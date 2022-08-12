3 aylık hamile hayranıyla evlenmişti! Nihat Doğan’ın o pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü! İranlı eşiyle görüntüleri...

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ EDİLDİ

Ortaya çıkan görüntülerde düğünde Nihat Doğan, sevdikleriyle halay çekerken, o esnada halay başındaki bir kişi de Doğan'ın kulağına bir şeyler söyledikten sonra kalabalığın arasına girerek bir çocuğun gözü önünde peş peşe havaya ateş ediyor.