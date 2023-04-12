3 ayda 10.5 kilo veren Miray Daner diyeti! 24 yaşında 55 kiloya düştü! Sadece 2 yöntemle resmen erimiş! "Kubilay ve Oğulcan ağlıyor şuan..."

MİRAY DANER ÇENE DOLGUSU MU YAPTIRDI?

Estetik iddiaları ile gündeme gelen Daner, hiç estetiğinin olmadığını ifade ederek 'Çok küçük yaştan beri bu işi yapıyorum. Büyüyorum ve insanlar da buna tanık oluyor. Değişimin sebebi bu olabilir' dedi.